أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027

أفادت شبكة ذا أثليتك أن الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا مدد عقده مع الفريق.

عقد إيمري مع أستون فيلا كان يمتد لصيف 2026.

وأوضح التقرير أن إيمري مدد عقده كمدرب حتى عام 2027.

وأضاف التقرير أن إدارة أستون فيلا قد تجلس مع إيمري في الصيف مجددا لتمديد العقد لمدة أطول.

وذلك بعدما اقتنع ناصيف ساويرس وويس إيدينز مالكا النادي بأن إيمري قد يصبح نسخة جديدة من السير أليكس فيرجسون في النادي.

وتولى الإسباني البالغ من العمر 52 عامًا تدريب فيلا في أكتوبر 2022 وهو في طريقه لتأمين التأهل لدوري أبطال أوروبا مع الوصول أيضًا إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تألق إيمري مع أستون فيلا جعل بعض الأندية تسعى لإغراءه بالعمل معها، لكن أستون فيلا تحرك لإنهاء أي تكهنات.

أبرز تلك الأندية، هو بايرن ميونيخ الذي يسعى بالفعل للتعاقد مع مدرب أرسنال السابق من أجل خلافة توماس توخيل.

فقد أعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

قبل ساعات، أوضح تقرير جريدة بيلد أن بايرن دخل في مرحلة جديدة من عملية البحث عن خليفة توخيل، بوجود مرشحين اثنين فقط في الوقت الحالي.

المرشحان هما رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن الثنائي نفى صلته بالشائعات التي ترددت حول تولى مسؤولية قيادة بايرن.

إذ قال إيمري للصحفيين قبل أيام: "بشكل مؤكد أنا أركز بنسبة 100% على أستون فيلا".

بينما قال رانجنيك قبل أسابيع، في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية: "هل تحدثت مع بايرن؟ لا. لماذا يجب أن يحدث ذلك".

وأضاف "أشعر بالراحة مع منتخب النمسا. عقدي يمتد حتى عام 2026".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد السابق "أهدافي مع المنتخب النمساوي مستمرة لما بعد بطولة يورو 2024".

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