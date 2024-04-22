مدرب دريمز الغاني: الزمالك تعامل معنا كأطفال.. ولن نتراجع في مباراة الإياب

قال عبد الكريم زيتو المدير الفني لدريمز الغاني، إن مستوى فريقه فاجأ الزمالك في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة.

وتعادل الزمالك ودريمز سلبيا دون أهداف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف زيتو في تصريحات لموقع JoySports، بعد الوصول لمطار كوتوكا في غانا: "طريقة لعبنا والتكتيك ومستوى الفريق فاجأ الزمالك".

وأكمل: "بالنظر إلى ترتيب الفريق في جدول الدوري الغاني سيعطي لك انطباعا مختلفا عن فريق دريمز، لقد تعاملوا معنا كأطفال صغار، كان عليهم الضغط ولكن لم يتمكنوا من تحقيق النتيجة المرجوة".

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل 28 إبريل، في العاصمة الغانية أكرا.

وعن مواجهة الإياب، قال مدرب دريمز: "سأغير طريقة اللعب في مباراة العودة ولن نتراجع كما فعلنا في مباراة الذهاب".

واختتم: "لدى الفريقان فرصة في مباراة العودة ولكننا نمتلك ميزة اللعب على أرضنا ولن يكون خلفهم اللاعب الثاني عشر في كوماسي".