رفض تأجيل لقاء اتحاد جدة والهلال في الكأس

رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب نادي اتحاد جدة بشأن تأجيل مباراته ضد الهلال، في نصف نهائي الكأس، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم 30 أبريل الجاري في جدة.

وأوضح التقرير أن لجنة المسابقات أرسلت خطاباً رسمياً إلى اتحاد جدة، تضمن رفض الطلب الذي تقدم به النادي، بسبب مشاركة خمسة من لاعبيه مع المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، الجارية حالياً في الدوحة.

وتقدم اتحاد جدة بطلب تأجيل مباراته ضد الهلال في نصف نهائي كأس السعودية بسبب مشاركة لاعبيه في كأس آسيا تحت 23 عاما.

وتضم قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا تحت 23 عاما 5 لاعبين هم: عوض الناشري - فيصل الغامدي - زكريا هوساوي - أحمد الغامدي - مروان الصحفي.

وجاء طلب النمور للجنة المسابقات السعودية بعد تأجيل مباراة الهلال ضد أهلي جدة في الدوري. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان اتحاد جدة

"أرسل النادي خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلب تأجيل لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره فريق نادي الهلال يوم 30 أبريل 2024م إلى حين فراغ المنتخب الوطني الأولمبي من مشاركته في بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة الذي نتمنى له التوفيق في تحقيق البطولة والوصول إلى الأولمبياد؛ حتى يتسنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي المشارك في البطولة الآسيوية (عوض الناشري - فيصل الغامدي - زكريا هوساوي - أحمد الغامدي - مروان الصحفي في لقاء نصف النهائي.

وأوضح النادي في خطابه بأن الفريق وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفا. ويطالب بإيقاف هذا الضرر بتأجيل مباراة نصف النهائي حتى يتمكن من الاستفادة من كافةعناصره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تمثل أهمية بالغة للنادي وجماهيره وأن عدالة المنافسة تستدعي أن يستفيد كل فريق من لاعبيه في كافة مبارياته وخصوصاً المباريات الهامة مثل نصف نهائي أغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونحن على قناعة بأن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستلبي طلبنا قياساً وأسوة بما قامت به إدارة المسابقات بالرابطة بتجاوبها مع طلب شقيقنا نادي الهلال بتأجيل مواجهته أمام الأهلي دورياً، وإيجاد موعد بديل لها في الروزنامة".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 30 أبريل الجاري، وهو ما يشهد تواجد خماسي النمور مع المنتخب الأولمبي السعودي الذي يأمل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن لجنة المسابقات السعودية أجلت مباراة الهلال ضد أهلي جدة بسبب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا ليوم الأربعاء.

وتسببت الظروف المناخية الصعبة في تأجيل لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.

وأبدت أندية أهلي جدة واتحاد جدة والنصر الاعتراض على قرار اللجنة بتأجيل المباراة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

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