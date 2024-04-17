بيان أهلي جدة: قرار تأجيل مباراة الهلال "تعسفي ومرفوض"

الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - أهلي جدة

أبدى أهلي جدة اعتراضه على قرار لجنة المسابقات السعودية بتأجيل لقاء الفريق ضد الهلال في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وكان مقررا إقامة اللقاء يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري.

ووصف بيان الأهلي قرار اللجنة بتأجيل المباراة بـ "التعسفي" و"المرفوض".

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الهلال واجه العين الإماراتي اليوم الأربعاء بعدما تأجلت لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطقس وهو ما أربك حسابات رابطة الدوري السعودي بشأن مواجهة الهلال أمام أهلي جدة.

وتسببت الظروف المناخية الصعبة في تأجيل لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.

وجاء بيان الأهلي

"بناء على قرار إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي المتضمن تأجيل لقاء الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ28 من مسابقة دوري روشن السعودي، نؤكد رفضنا التام للقرار، مبدين استغرابنا من تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو القادم، رغم رفضنا للتأجيل بشكل عام وتمسكنا بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقاً، ونعتبر هذا القرار فردياً ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية، وأن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدروي ويعد خروجاً عن روح اللعب النظيف والشفافية في رياضة كرة القدم.

ونؤكد أن قرار إدارة المسابقات تعسفي، ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل ناد يومي راحة على الأقل وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 أبريل الجاري بجدة بدلاً من يوم 6 مايو القادم ويكون بذلك متماشياً وفقاً للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين التي جاء فيها: أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية".

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، في وقت سابق، فإن النصر طلب من رابطة الدوري السعودي عدم تأجيل مباراة فريقي أهلي جدة والهلال تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في الدوري.

ووفقا لقرار لجنة المسابقات ستقام المباراة يوم 6 مايو المقبل.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا في الترتيب برصيد 52 نقطة.

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