انضمام جون تيري وأندي كول لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

قاعة مشاهير البريمييرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي انضمام المدافع جون تيري والمهاجم أندي كول لقاعة مشاهير الدوري.

وانضم الثنائي إلى أشلي كول الذي دخل قاعة المشاهير في عام 2024.

أندي كول الذي تألق في صفوف مانشستر يونايتد وبعض الأندية شارك في 414 مباراة بتاريخ المسابقة.

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وسجل كول 187 هدفا جعلته يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة عبر التاريخ، كما صنع 69 هدفا.

على صعيد البطولات، حقق كول 5 ألقاب دوري إنجليزي في 6 سنوات، وهي الفترة الذهبية ليونايتد مع السير أليكس فيرجسون.

بينما لعب جون تيري أسطورة تشيلسي 492 مباراة بتاريخ المسابقة.

سجل تيري 41 هدفًا وصنع 16.

وحقق 5 ألقاب دوري إنجليزي في تشيلسي

وكان أشلي كول الذي انضم لقاعة المشاهير في وقت سابق هذا العام قد توج خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي 3 مرات بواقع مرتين مع أرسنال ومرة مع تشيلسي.

وشارك أشلي كول في 384 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وخلالها سجل 15 هدفا وصنع 39 آخرين.

156 مباراة شارك فيهم أشلي كول مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، بينما لعب 228 مباراة بقميص تشيلسي.

وأنهى أشلي كول مسيرته في عام 2019 بقميص دربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي أشلي كول جون تيري أندي كول
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