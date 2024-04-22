الأولى للفريقين.. التشادي الحاجي محمد حكما لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 14:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

الحاجي الأو محمد - حكم

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم التشادي الحاجي الأو محمد حكما لمباراة الإياب بين الزمالك ودريمز.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق دريمز الغاني في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة - بعد تطبيق التوقيت الصيفي - في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد القاهرة.

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ويدير الحاجي الأو مباراته الأولى لفريق الزمالك خلال مسيرته.

وكانت آخر مباريات لممثلي مصر عندما تغلب الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون مقابل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: التشادي الحاجي الأو محمد

حكم مساعد: الكاميروني ألفيس جوي

حكم مساعد: الإيفواري أدو هيرمان

حكم رابع: باتريس مليزار من موريشيوس

حكم تقنية الفيديو: دحان بيده

حكم تقنية الفيديو المساعد: أحمد امتياز هيرالال من موريشيوس

وجاءت نتائج المباريات التي أدارها للفرق المصرية كالآتي:

الأهلي 2-0 سيمبا (إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا 2024)

مصر 2-2 كاب فيردي (دور المجموعات أمم إفريقيا 2024)

كارا 0-3 فيوتشر (دور المجموعات بالكونفدرالية 2023)

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