قبل يوم من الدربي.. بالمر يغيب عن تدريبات تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي غياب لاعبه كول بالمر عن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة أرسنال.

كول بالمر النادي : تشيلسي تشيلسي

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال غدا الثلاثاء على ملعب الإمارات.

وأشار تشيلسي إلى أن بالمر قد غاب عن التدريبات بسبب المرض قبل يوم من المباراة.

كما كشف تشيلسي عن خضوع مالو جوستو وبن تشيلويل لكشف طبي لتقييم فرصة لحاقهما بالمباراة.

بالمر انضم لتشيلسي في بداية الموسم الحالي قادما من مانشستر سيتي.

ولعب بالمر 42 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 25 هدفا وصنع 13 آخرين.

وسجل بالمر أربعة أهداف خلال المباراة الماضية لتشيلسي في الدوري ضد إيفرتون.