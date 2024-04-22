فأل حسن لـ الأحمر.. الكيني كاماكو حكما لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد مازيمبي على استاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي فريق مازيمبي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء الجمعة المقبل.

ويدير الكيني بيتر واريرو كاماكو المباراة بين الفريقين، وهذه هي المباراة الرابعة التي يديرها للمارد الأحمر.

بينما أدار مواجهة وحيدة لفريق مازيمبي والتي كانت بالنسخة الحالية أمام بيراميدز في القاهرة وانتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون مقابل.

وعلم FilGoal.com أن طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: الكيني بيتر واريرو كاماكو

حكم مساعد: جليبريت شيرويت

حكم مساعد: ستيفن أونايانجو

حكم رابع: الجامبي لامين جامييه

حكم تقنية الفيديو: ماريا ريفيت من موريشيوس

حكم تقنية الفيديو المساعد: الجزائري لحلو بن براهم

وجاءت نتائج المباريات التي أدارها كاماكو للأهلي كالآتي:

الأهلي 0-0 شباب بلوزداد (دور المجموعات أبطال إفريقيا 2024)

الترجي 0-3 الأهلي (ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا 2023)

القطن 0-4 الأهلي (دور المجموعات أبطال إفريقيا 2023)