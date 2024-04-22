مدرب دريمز: نجحنا في إيقاف خطورة شيكابالا.. وأتمنى منح الفائز منا اللقب مباشرة

يرى عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني أن لاعبيه نجحوا في الحد من خطورة محمود شيكابالا قائد الزمالك.

وكان دريمز قد اقتنص التعادل أمام الزمالك بدون أهداف في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأجاب زيتو مازحا عن موقف المباراة الأخرى بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي، بأمنيته بمنح اللقب للفائز بين فريقه والزمالك.

وقال عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز عبر قناة صدى البلد: "بالتأكيد ما فعلناه أمام الزمالك إنجازا فهو فريق كبير، وحققنا هدفنا من مواجهة الذهاب بالتعادل".

وتابع "الزمالك يهاجم من الأطراف وحاولنا منعه قدر الإمكان ونجحنا في النهاية بالحفاظ على نظافة شباكنا".

وكشف زيتو "شيكابالا من اللاعبين الجيدين وأبرز لاعبي إفريقيا، ولكن نجحنا في إيقافه عن طريق خطتنا بمنعه من الدخول للعمق ودفعه للأطراف أكثر للحد من خطورته".

وأضاف "جون أنتوي لاعب كير ونقدر موهبته وهو بمثابة المدير الفني داخل الملعب".

وشدد "سنحاول تصعيب الأمور على الزمالك في الإياب من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية".

وبسؤاله عن خطورة عودة أحمد زيزو أوضح "ستكون إضافة بالتأكيد للزمالك ولكن لا يمكننا التحدث عن لاعب لم يشارك وعندما يلعب سنحاول منع خطورته".

واختتم زيتو تصريحاته مازحا بالحديث عن إلغاء مواجهة اتحاد العاصمة ونهضة بركان "لا أعلم السبب وراء ذلك، وأتمنى من كاف اعتبار الفائز منا والزمالك هو المتوج باللقب".

ويستضيف دريمز فريق الزمالك في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة - عقب تطبيق التوقيت الصيفي - في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يستعيد الزمالك الثنائي أحمد زيزو وأحمد فتوح قبل مواجهة الإياب.