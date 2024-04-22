تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك فولام في الدقائق التي لعبها، في الوقت الذي عاد فيه فريقه لطريق الانتصارات، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في فوز ليفربول على مضيفه فولام بـ3 أهداف مقابل هدف في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ترينت ألكسندر أرنولد صاحب الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

وسجل صلاح 24 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 344 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام
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