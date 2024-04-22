دريمز: نواجه الزمالك في غانا عصرا.. والغيابات لن تؤثر على فريق كبير مثلهم

أشاد برنس عبد الحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني بخروج فريقه بالتعادل أمام الزمالك.

وتعادل الزمالك أمام دريمز سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية على استاد القاهرة.

ويقام لقاء الإياب في مدينة كوماسي الغانية يوم الأحد المقبل.

وقال نائب رئيس دريمز الغاني عبر قناة صدى البلد: "بالتأكيد التعادل أمام الزمالك في القاهرة إنجاز بالنسبة لنا كنادي صغير وحديث العهد".

وتابع "استراتيجيتنا كانت الاعتماد على الكرات العالية مع الضغط المكثف ونجحنا في الخروج بتلك النتيجة".

وأوضح برنس عبد الحميد "لا شيء سيتغير في استعداداتنا لمواجهة الزمالك بالإياب، ونسعى لتحقيق إنجاز بالتأهل للمباراة النهائية".

وشدد "نعلم من نواجه جيدا، الزمالك فريق معروف فهو الأفضل في القارة بل ربما من الأفضل في العالم، واللعب أمام فريق كبير يحفزنا ويمنحنا دوافع أكبر".

وكشف نائب رئيس دريمز "سنواجه الزمالك الساعة 4 عصرا بتوقيت غانا -7 مساء بتوقيت القاهرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي- وبالفعل درجة الحرارة مرتفعة خلال الفترة الحالية".

وبسؤاله عن تأثر الزمالك بسبب الغيابات اختتم تصريحاته "هم فريق كبير ولديهم أكثر من لاعب بجودة مرتفعة في نفس المركز وبالتالي لا يمكن تأثرهم بذلك".