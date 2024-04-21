جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 21 أبريل 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كامافينجا - يامين جمال

خمسة أهداف في قمة الإثارة وفي غياب تقنية عين الصقر، وفي خلاف على كل قرار حاسم لحكم المباراة. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في كلاسيكو الجولة 32 ويحسم الدوري الإسباني عمليا.

تقدم أندرياس كريستنسن لبرشلونة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

ثم استرد فيرمين لوبيز التقدم، ليرد لوكاس فاسكيز بالتعادل، ويسجل جود بيلينجهام هدف الفوز في الدقائق الأخيرة كما فعل في كلاسيكو الدور الأول.

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ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

الضربات الأولى

البداية عن كريستنسن برأسية من ركنية أرسلها رافينيا في الدقيقة السادسة ليسكنها برأسه في الشباك.

ولكن سريعا سقط لوكاس فاسكيز بعد التحام مع باو كوبارسي شهد بعض الاعتراضات، ولكن أقر الحكم بصحة الركلة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

فينيسيوس جونيور سجل هدف التعادل من هذه الركلة في الدقيقة 18.

وسجل برشلونة هدفا في الدقيقة 26، بعد ركنية اصطدمت بفاسكيز وتصدى لها لونين، ولكن الخلاف كان على مكان التصدي: بعد الخط أم عليه؟

بالطبع لم يُحسم الأمر قطعا نظرا لغياب تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني، ولجأ الحكام لمراجعة تقنية الفيديو، ثم قرروا إن الكرة لم تتجاوز الخط.

وحاول لوكا مودريتش بتسديدة من الخارج ولكن تصدى لها تير شتيجن في الدقيقة 42.

وفي نهاية الشوط أصيب فرينكي دي يونج إثر التحام مع فيديريكو فالفيردي، وحل بيدري بدلا منه.

الضربات الأخيرة

أهدر برشلونة فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 66، من انفراد لفيران توريس سدده بجوار القائم، وهنا يعترض الكتلان على وجود دفعة من كامافينجا قبل التسديد داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 69 أدرك فيرمين لوبيز التعادل بعد تسديدة من لامين يامال، ارتدت من لونين ليتابعها لوبيز في المرمى.

وسريعا في الدقيقة 73 رد فاسكيز بالتعادل بلمسة بعد عرضية من فينيسيوس.

وكاد فينيسيوس أن يحسم المباراة في الدقيقة 78 بانفراد تصدى له تير شتيجن.

ولكن كان هذا دور بيلينجهام، الذي نال تمريرة لوكاس فاسكيز الأخيرة وسجل في الدقيقة 91.

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو
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