مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو

تمنى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لو كانت صفوف فريقه مكتملة أمام دريمز الغاني.

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى اكتمال صفوف الفريق بتواجد زيزو وفتوح وعمر جابر، ولكن سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون زيزو الذي تعرض للإصابة في بداية المباراة، وذلك لأن الفريق وقتها بذل قصارى جهده".

وأضاف "مباراة العودة ستكون مختلفة، المنافس لن يلعب بطريقة دفاعية وسنحاول التكيف على الأجواء في غانا وأرضية الملعب".

وأتم تصريحاته "طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات الأيام المقبلة، وأتمنى عودتهم سريعا".

وغاب زيزو عن الزمالك بسبب الإصابة، وكذلك عمر جابر وأحمد فتوح.

بالإضافة إلى عبد الله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد دريمز في مباراة العودة يوم الأحد المقبل في غانا.