مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو

الأحد، 21 أبريل 2024 - 21:23

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز وأحمد مجدي من المؤتمر الصحفي

تمنى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لو كانت صفوف فريقه مكتملة أمام دريمز الغاني.

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتمنى اكتمال صفوف الفريق بتواجد زيزو وفتوح وعمر جابر، ولكن سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون زيزو الذي تعرض للإصابة في بداية المباراة، وذلك لأن الفريق وقتها بذل قصارى جهده".

أخبار متعلقة:
مدرب دريمز: لم أطلب من اللاعبين إضاعة الوقت ضد الزمالك جوميز: لسوء الحظ لم نحقق الفوز على دريمز.. وأثق في اللاعبين بمباراة العودة أهدر جميع الفرص.. الزمالك يتعادل مع دريمز في القاهرة

وأضاف "مباراة العودة ستكون مختلفة، المنافس لن يلعب بطريقة دفاعية وسنحاول التكيف على الأجواء في غانا وأرضية الملعب".

وأتم تصريحاته "طبيب الفريق سيحدد إمكانية مشاركة اللاعبين المصابين في التدريبات الأيام المقبلة، وأتمنى عودتهم سريعا".

وغاب زيزو عن الزمالك بسبب الإصابة، وكذلك عمر جابر وأحمد فتوح.

بالإضافة إلى عبد الله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم القيد في قائمة الفريق الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد دريمز في مباراة العودة يوم الأحد المقبل في غانا.

الزمالك دريمز جوزيه جوميز الكونفدرالية
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة مدرب دريمز: لم أطلب من اللاعبين إضاعة الوقت ضد الزمالك خبر في الجول - من أجل المنتخب.. محاولات ليبية لتجنيس لاعب غزل المحلة المعار خبر في الجول - نهضة بركان يرفض خوض مواجهة اتحاد العاصمة بسبب عدم حل الأزمة جوميز: لسوء الحظ لم نحقق الفوز على دريمز.. وأثق في اللاعبين بمباراة العودة كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح أهدر جميع الفرص.. الزمالك يتعادل مع دريمز في القاهرة
أخر الأخبار
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(1) برشلونة.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مدرب دريمز: لم أطلب من اللاعبين إضاعة الوقت ضد الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين