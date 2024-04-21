انتهى الكلاسيكو - ريال مدريد (3)-(2) برشلونة
الأحد، 21 أبريل 2024 - 21:04
كتب : FilGoal
الكلاسيكو ينطلق في الجولة 32 بين برشلونة وريال مدريد.
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ق 78 فينيسيوس ينفرد وشتيجن يتصدى.. هدف التقدم يضيع
ق 73 جوووول فاسكيز يسجل التعادل بلمسة بعد عرضية
ق 69 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الكرة العائدة من لونين بعد تسديدة يامال
ق 66 انفراد لفيران توريس ولكن تسديدة سيئة تمر بجوار القائم
استراحة
ق 45+7 إصابة دي يونج ونزول بيدري بدلا منه
ق 42 مودريتش يسدد وشتيجن يتصدى
ق 30 قرار الفيديو: لا هدف
ق 28 هل تجاوزت الكرة الخط؟ ركنية تصطدم بفاسكيز ولونين يبعدها على الخط
ق 18 جووووول فينيسيوس يسجل التعادل من ركلة الجزاء على يسار تير شتيجن
ق 16 ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد سقوط فاسكيز بعرقلة من باو كوبارسي
ق 5: جووووول أول مبكر من أندرياس كريستينسن برأسية عقب ركلة ركنية
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