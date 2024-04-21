انتهى الكلاسيكو - ريال مدريد (3)-(2) برشلونة

سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة

أنشيلوتي: جولر سيستمر مع ريال مدريد بالموسم المقبل.. وكورتوا قد يلعب ضد قادش

بالبدلاء.. ريال مدريد يفوز على سوسيداد ورقم مميز لـ جولر

انتهت الدوري الإسباني - سوسيداد (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

تشكيل ريال مدريد – عودة كيبا وميليتاو.. جولر وسيبايوس يقودان البدلاء ضد سوسيداد

تفوق على روديجير وأراوخو.. معار من برشلونة يهزم كل مدافعي الدوري الإسباني

دخول بيلينجهام واستبعاد رودريجو.. تعديل في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

رغم تصريحات أنشيلوتي.. بيلينجهام خارج قائمة لقاء سوسيداد