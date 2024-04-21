انتهى الكلاسيكو - ريال مدريد (3)-(2) برشلونة

الأحد، 21 أبريل 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كامافينجا - يامين جمال

الكلاسيكو ينطلق في الجولة 32 بين برشلونة وريال مدريد.

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ق 78 فينيسيوس ينفرد وشتيجن يتصدى.. هدف التقدم يضيع

ق 73 جوووول فاسكيز يسجل التعادل بلمسة بعد عرضية

ق 69 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الكرة العائدة من لونين بعد تسديدة يامال

ق 66 انفراد لفيران توريس ولكن تسديدة سيئة تمر بجوار القائم

استراحة

ق 45+7 إصابة دي يونج ونزول بيدري بدلا منه

ق 42 مودريتش يسدد وشتيجن يتصدى

ق 30 قرار الفيديو: لا هدف

ق 28 هل تجاوزت الكرة الخط؟ ركنية تصطدم بفاسكيز ولونين يبعدها على الخط

ق 18 جووووول فينيسيوس يسجل التعادل من ركلة الجزاء على يسار تير شتيجن

ق 16 ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد سقوط فاسكيز بعرقلة من باو كوبارسي

ق 5: جووووول أول مبكر من أندرياس كريستينسن برأسية عقب ركلة ركنية

برشلونة الكلاسيكو
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