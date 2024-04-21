مدرب دريمز: لم أطلب من اللاعبين إضاعة الوقت ضد الزمالك

شدد عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني أنه لم يطلب من لاعبيه إضاعة الوقت ولكن فعلوا عكس ما طلب منهم.

و تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال زيتو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالتعادل مع الزمالك لأنني كنت أسعى لتحقيق هدفين من المباراة إما التعادل أو الفوز ونجحت في تحقيق أحدهما".

وأضاف "مباراة الإياب ستكون أكثر صعوبة لأن الفريقين سيلعبان بطريقة هجومية، وعلينا التركيز بشكل أكثر في المباراة المقبلة".

وأكمل "غياب أحمد مصطفى زيزو عن المباراة ليس مسؤوليتنا، وخطتنا كانت واضحة سواء لعب زيزو مع الزمالك أم لا، وقد يشارك اللاعب في لقاء العودة بغانا".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يوجد مدرب في العالم يوجه لاعبيه لإهدار الوقت، و لم أطلب من لاعبي فريقي إضاعة الوقت، ولكن قد يكون فعلوا ذلك بسبب الإجهاد الذي تعرضوا له في اللقاء".

وتقام مباراة الإياب على ملعب دريمز يوم الأحد المقبل.