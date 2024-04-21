خبر في الجول - من أجل المنتخب.. محاولات ليبية لتجنيس لاعب غزل المحلة المعار

الأحد، 21 أبريل 2024 - 20:57

كتب : عمرو نبيل رضا السنباطي

جابريل أوروك

يرغب الاتحاد الليبي في تجنيس النيجيري جابريل أوروك لاعب النصر الليبي.

وانضم أوروك الموسم الجاري معارا من صفوف غزل المحلة لمدة موسم واحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الاتحاد الليبي يرغبون في تجنيس النيجيري بعدما سجل 4 أهداف في 13 مباراة بالدوري الليبي هذا الموسم.

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ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 31 نقطة من 13 مباراة.

ويتأهل أول 3 فرق من المجموعة الأولى وأول 3 فرق من الثانية إلى مرحلة البطولة لتحديد بطل الموسم في الدوري الليبي.

وعلم FilGoal.com أيضا أن النادي الليبي يمتلك بندا يحق له به شراء اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه بنهاية الموسم.

اللاعب النيجيري صاحب 23 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وخاض أوروك مع غزل المحلة 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

ومع إنيمبا خاض 64 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ستة آخرين.

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