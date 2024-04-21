جوميز: لسوء الحظ لم نحقق الفوز على دريمز.. وأثق في اللاعبين بمباراة العودة

يرى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أن فريقه واجه سوء حظ كبير في مباراة دريمز الغاني.

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبيا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "يجب أن نبدأ في العمل على الأمور التي لا نعرف كيف نفعلها، افتقدنا السرعة واللعب بطريقتنا أمام دريمز".

وأضاف "كان هناك بعض الأخطاء الفنية ولم نلعب بالشكل الأمثل، ولكن كان لنا الكثير من المواقف التي تؤهلنا للفوز وحسم المباراة".

وواصل "لسوء الحظ لم نستطع تحقيق الفوز وانتهى الشوط الأول من مواجهة نصف النهائي، نحتاج الآن للتركيز وأن نلعب الشوط الثاني في غانا بشكل جيد".

وأردف "الأمور ستكون مختلفة للغاية في مباراة العودة، خاصة مع العشب والرطوبة ودرجة الحرارة، وحتى لو كانت الأمور كذلك أنا أثق في اللاعبين".

وأتم تصريحاته "توقعنا أكثر من اللاعبين في المباراة وأعنى فيما يتعلق بالطريقة التي لعبنا بها، كان لنا الكثير من الفرص ولم نسجل ومن الممكن أن نسجل في غانا ولو على الأقل هدفا واحدا".

ويلعب الزمالك ضد دريمز في مباراة العودة يوم الأحد المقبل في غانا.