كلوب: سيتي سيفوز بمباراته المؤجلة.. ولعبنا جيدا لـ 80 دقيقة فقط

الأحد، 21 أبريل 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن منافسه مانشستر سيتي سيفوز بمباراته المؤجلة وذلك في سباق لقب الدوري الإنجليزي.

واستعاد ليفربول الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز على مضيفه فولام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وقال المدير الفني الألماني لـBBC: "لعبنا مباراة جيدة لمدة 80 دقيقة، لم تعجبني الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول وسجلوا الهدف، لكن أحببت الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
أهدر جميع الفرص.. الزمالك يتعادل مع دريمز في القاهرة كأس الاتحاد – مانشستر يونايتد يتفادي ريمونتادا كوفنتري.. ودربي جديد في النهائي الدوري الإنجليزي - خماسية كريستال وإنجاز غير مسبوق لـ أستون فيلا.. وحكم مثير للجدل بمشاركة جزئية لـ صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد فولام

وأضاف "لقد احتفظنا بالكرة وصنعنا وسجلنا بعض الأهداف الجيدة، وكانت لدينا فرص، ولعبنا بطريقة رائعة".

وأكمل "فولام دائما يسبب لنا العديد من المشاكل، ولذلك لعبنا جيدا في اللحظات المهمة".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد البقاء في سباق لقب الدوري، فاز أرسنال ضد ولفرهامبتون، وسيفوز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، لذلك علينا الفوز بالمباريات وهذا ما سنحاول القيام به".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبالتساوي مع أرسنال المتصدر بفارق الترتيب، وذلك لحين خوض مانشستر سيتي مباراته المؤجلة ضد برايتون.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 42 في المركز الـ12.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي يورجن كلوب فولام
نرشح لكم
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم 45 مباراة.. ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا أمام دورتموند ويعزز سلسلته القياسية تشكيل برشلونة - هل يصلح أراوخو ما أفسده أمام باريس؟ تعديل وحيد في الكلاسيكو كأس الاتحاد – مانشستر يونايتد يتفادي ريمونتادا كوفنتري.. ودربي جديد في النهائي الدوري الإنجليزي - خماسية كريستال وإنجاز غير مسبوق لـ أستون فيلا.. وحكم مثير للجدل
أخر الأخبار
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا 27 دقيقة | كرة طائرة
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين