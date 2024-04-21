كلوب: سيتي سيفوز بمباراته المؤجلة.. ولعبنا جيدا لـ 80 دقيقة فقط

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن منافسه مانشستر سيتي سيفوز بمباراته المؤجلة وذلك في سباق لقب الدوري الإنجليزي.

واستعاد ليفربول الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز على مضيفه فولام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وقال المدير الفني الألماني لـBBC: "لعبنا مباراة جيدة لمدة 80 دقيقة، لم تعجبني الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول وسجلوا الهدف، لكن أحببت الشوط الثاني".

وأضاف "لقد احتفظنا بالكرة وصنعنا وسجلنا بعض الأهداف الجيدة، وكانت لدينا فرص، ولعبنا بطريقة رائعة".

وأكمل "فولام دائما يسبب لنا العديد من المشاكل، ولذلك لعبنا جيدا في اللحظات المهمة".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد البقاء في سباق لقب الدوري، فاز أرسنال ضد ولفرهامبتون، وسيفوز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، لذلك علينا الفوز بالمباريات وهذا ما سنحاول القيام به".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبالتساوي مع أرسنال المتصدر بفارق الترتيب، وذلك لحين خوض مانشستر سيتي مباراته المؤجلة ضد برايتون.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 42 في المركز الـ12.