أهدر جميع الفرص.. الزمالك يتعادل مع دريمز في القاهرة

تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة شهدت إهدار الزمالك للعديد من الفرص السانحة لتسجيل هدف على الأقل على أرضه قبل مباراة الإياب.

التشكيل

شهد تشكيل الزمالك 5 تغييرات عن المباراة الماضية ضد الأهلي بدخول مصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي وترفيس موتيابا.

تشكيل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني 📋 عودة مصطفى شلبي وشيكابالا للتشيكل.، وترافيس موتيابا لأول مرة في التشكيل الأساسي⚪✅#كأس_الكونفدرالية pic.twitter.com/iglBmBwLJc — FilGoal (@FilGoal) April 21, 2024

أحداث المباراة

المحاولة الأولى للزمالك كانت عن طريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تبادل الكرة مع ترافيس موتيابا ولكن الكرة انتهت بتسديدة في الدفاع.

وحاول المثلوثي التسجيل برأسية في الدقيقة الـ 21 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

ومنع حارس مرمى دريمز سيف الدين الجزيري من التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وتعرض عواد للإصابة في الدقيقة 36 بعد تدخل مع جون أنتوي ولكنه تمكن من إكمال المباراة.

وتدخل المثلوثي ومنع فرصة الهدف الأول لدريمز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد هجمة مرتدة انتهت بعرضية أمام المرمى أبعدها المدافع التونسي.

في الشوط الثاني حاول سامسون البديل التسجيل بعد دقيقتين فقط من دخوله ولكن تسديدته جاءت بجانب القائم.

ومنع حارس المرمى شيكابالا من تسجيل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 67.

وحاول الزمالك بأكثر من كرة رأسية الوصول للمرمى ولكن جاءت جميعها فوق المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت بدل من الضائع أهدر الزمالك فرصتين متتاليتين عن طريق إبراهيما نداي أمام المرمى وحسام عبد المجيد الذي سدد من أمام المرمى أيضا ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب دريمز يوم الأحد المقبل.