كأس الاتحاد – مانشستر يونايتد يتفادي ريمونتادا كوفنتري.. ودربي جديد في النهائي

تفادى مانشستر يونايتد سيناريو ريمونتادا مثيرة بفوز عصيب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل يونايتد لنهائي كأس الاتحاد ليضرب مواجهة دربي جديدة مع مانشستر سيتي في ويمبلي للموسم الثاني على التوالي.

وكان يونايتد خسر نهائي النسخة الموسم الماضي ضد بنتيجة 2-1 ضد غريمه التقليدي في المدينة.

وأصبح يونايتد أكثر فريق يتأهل لنهائي كأس الاتحاد تاريخيا برصيد 22 مرة حقق منها 12 لقبا من قبل.

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي في الخامس والعشرين من مايو المقبل.

وصف المباراة

سيطر يونايتد على اللقاء منذ البداية، وفي الدقيقة 24 سجل سكوت ماكتوميناي هدف التقدم من صناعة ديوجو دالوت.

وفي الدقيقة 45 سجل هاري ماجواير هدف الشياطين الحُمر الثاني برأسية بعد ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

HARRY MAGUIRE 💪 The @England and @ManUtd defender rises highest to do what he does best 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/0yizXjUQ7t — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 21, 2024

شوط أول انتهى بتقدم يونايتد بثنائية دون رد.

وكاد برونو أن يضيف الثالث بتسديدة رائعة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 49.

وسجل البرتغالي الهدف الثالث تلك المرة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

بعد الهدف الثالث التقطت العدسات وصول جيم راتكليف أحد المستثمرين في النادي والمسؤول عن قطاع كرة القدم، وذلك عقب مشاركته في ماراثون لندن والذي استمر لما يقارب 4 ساعات ونصف.

71-year-old Sir Jim Ratcliffe ran the @LondonMarathon this morning in 4:30:52 🏃‍♂️ The @ManUtd shareholder then travelled over to Wembley to watch the second half of their #EmiratesFACup semi-final 🔴 pic.twitter.com/nQSeVdZiWE — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 21, 2024

ريمونتادا

وسجل إليس سيمس هدف تقليص الفارق والعودة في اللقاء بالدقيقة 71 برأسية سكنت الشباك.

وسجل كالوم أوهير الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت الشباك بعدما ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 90+3 تحصل كوفنتري سيتي على ركلة جزاء بعد لمسة يد على آرون وان بيساكا.

وانبرى حاجي رايت للركلة وسجلها في الدقيقة 90+5 على يسار أونانا لتصبح النتيجة 3-3، وانتقل الفريقان لشوطين إضافيين.

الشوطان الإضافيان

في الدقيقة 94 منعت العارضة تصويبة قوية من برونو.

وكاد سميس أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 117 لكن تصويبته ارتطمت بعارضة أونانا.

وفي الدقيقة 120+1 سجل فيكتور تورب هدفا قاتلا لكوفنتري سيتي لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.

ركلات الترجيح

أهدر كاسميرو الركلة الأولى ليونايتد ثم سجل كل من ديوجو دالوت وكريستيان إريكسن وبرونو وراسموس هويلاند.

في المقابل سجل هاجي رايت وتورب أول ركلتين لكوفنتري وتألق أونانا في التصدي للركلتين الثالثة والرابعة التي سددهما أوهير وبن شايف.

وتأهل يونايتد لنهائي كأس الاتحاد ليضرب مواجهة دربي جديدة مع سيتي في ويمبلي للموسم الثاني على التوالي.