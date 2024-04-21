الدوري الإنجليزي - خماسية كريستال وإنجاز غير مسبوق لـ أستون فيلا.. وحكم مثير للجدل

سحق كريستال بالاس ضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مايكل أوليسيه في الدقيقة 7، وأضاف إيبيريتشي إيز الهدف الثاني في الدقيقة 16.

واستمر الحفل بهدف عكسي من إيمرسون بالميري في الدقيقة 20، ثم سجل جان فيليب ماتيتا الهدف الرابع في الدقيقة 31.

وقلص ميكايل أنطونيو الفارق في الدقيقة 40، ليوسعه ماتيتا مجددا بالخامس في الدقيقة 64.

وأخيرا وقع دين هندرسون حارس كريستال في فخ الهدف العكسي في الدقيقة 89.

بذلك يرفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب أستون فيلا على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليصل إلى فوزه العشرين لأول مرة في موسم من 38 مباراة.

تقدم بورنموث بهدف دومينيك سولانكي من ركلة جزاء في الدقيقة 31، وتعادل مورجان روجرز في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 57 تقدم موسى ديابي للفيلانز، وأضاف ليون بايلي الهدف الثالث في الدقيقة 78.

أستون فيلا رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن توتنام الخامس الذي لعب مباراتين أقل.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأخيرا تغلب إيفرتون على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في مباراة أشعلت صراع الهبوط.

وسجل الهدفين إدريسا جانا جي في الدقيقة 29 ودوايت ماكنيل في الدقيقة 76.

بذلك يتقدم إيفرتون للمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، بعد خصم 8 نقاط من رصيده بسبب العقوبة.

فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر، وهو يعاني من خصم 4 نقاط أيضا.

أما مراكز الهبوط فتبدأ من لوتون تاون الثامن عشر برصيد 25 نقطة، وهو مربط الفرس، حيث أبدى نوتنجهام استياءه الشديد من عدم احتساب 3 ركلات جزاء لصالحه ضد إيفرتون.

واتهم النادي حكم تقنية الفيديو في مباراة إيفرتون بالجولة بتشجيع نادي لوتون تاون منافسهم على الهبوط.

وكشف النادي في منشوره على منصة "أكس": "ثلاثة قرارات سيئة للغاية، ثلاث ركلات جزاء لم يتم احتسابها، والتي لا يمكننا قبولها ببساطة".

وأضاف "حذرنا رابطة الحكام الإنجليزية قبل المباراة أن حكم تقنية الفيديو مشجع للوتون تاون لكنهم لم يغيروه.".

وأتم "اختُبر صبرنا عدة مرات. سينظر الآن النادي في خياراته".