بمشاركة جزئية لـ صلاح.. ليفربول يستعيد الانتصارات في الدوري بثلاثية ضد فولام

استعاد ليفربول الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز على مضيفه فولام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبالتساوي مع أرسنال المتصدر بفارق الترتيب، وذلك لحين خوض مانشستر سيتي مباراته المؤجلة ضد برايتون.

بينما تجمد رصيد فولام عند النقطة 42 في المركز الـ12.

وكان ليفربول خسر المباراة السابقة أمام كريستال بالاس وقبلها تعادل مع مانشستر يونايتد.

ثلاثية فوز ليفربول سجلها كل من ألكساندر أرنولد وريان جرافينبيرخ وديوجو جوتا.

بدأ ليفربول المباراة ومحمد صلاح يجلس على مقاعد البدلاء.

تقدم ليفربول في الدقيقة 32 بهدف سجله ترينت ألكساندر أرنولد من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في شباك فولام.

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🤫 أرنولد من كرة ثابتة غاية في الجمال يسكن الكرة في شباك فولهام#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/clrI5fOp5R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط فولام بقوة في محاولة لإحراز التعادل الذي جاء بالفعل في الدقيقة 45+3.

وجاء الهدف عن طريق تيموثي كاستاني بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة أرضية بعد عرضية من ناحية اليسار.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني نجح ليفربول في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 53 عن طريق ريان جرافينبيرخ.

واستلم جرافينبيرخ الكرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد بإتقان على يسار الحارس لينو الذي لم يستطع التصدي للكرة.

وأكمل ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة من كودي جاكبو وضعته في مواجهة المرمى ليسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

وعقب الهدف أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول محمد صلاح وداروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر بدلا من جوتا ولويس دياز وجرافينبيرخ.

وكاد صلاح أن يصنع الهدف الرابع بعدما أرسل عرضية أرضية إلى زميله نونيز أمام المرمى لكن مهاجم أوروجواي لم يسدد الكرة لتمر من أمامه.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف.

ويلعب ليفربول مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ضد إيفرتون.

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