بعد مفاوضات ليفربول.. رئيس إنتر يعلق على مستقبل إنزاجي

تحدث ستيفين زهانج رئيس نادي إنتر ميلان عن مستقبل سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق بعد مفاوضات ليفربول معه.

ومن المقرر أن يرحل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في نهاية الموسم، ويبحث النادي عن بديل له، وحسب التقارير الأخيرة فالنادي الإنجليزي قد دخل في مفاوضات مع إنزاجي.

وقال زهانج لشبكة سكاي سبورت: "ليس هناك أي شك على الإطلاق، سنستمر معا".

وأتم "هو مدرب ممتاز، سيبقى إنزاجي جزءا أساسيا من مشروعنا".

تعليق إنزاجي

وأفصح المدير الفني الإيطالي عن تعليقه حول البقاء في إنتر إذ قال للصحفيين: "أنا سعيد جدا في إنتر، سيكون لدينا الوقت لمناقشة تمديد عقدي، العلاقة مع النادي ممتازة".

وينتهي عقد إنزاجي في نهاية الموسم المقبل ويسعى النيراتزوري لتمديد عقده حتى عام 2027.

ومن المقرر أن يواجه إنتر منافسه ميلان الإثنين المقبل في دربي الغضب في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي حال فوز إنتر على ميلان فسيحتفل بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وذلك لأول مرة في تاريخ الفريقين أن يحتفل فريق أمام الآخر بلقب الدوري بعد حسمه.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي ميلان ثانيا برصيد 69 نقطة.