أرتيتا يتفق مع جوارديولا حول الهجوم على جدول المباريات المضغوط

اتفق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مع نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا في انتقاد جدول المباريات المضغوط بالكرة الإنجليزية مع دخول الموسم لأسابيعه الأخيرة.

وكان جوارديولا قد وجه سهام الانتقادات لمن يضع مواعيد المباريات بعدما لعب ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس إنجلترا عقب 3 أيام فقط من لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ضغط المباريات؟ الأمر لا يتعل بجوارديولا أو بي. الأمر يتعلق بصحة اللاعبين".

وأضاف "لا يمكن أن يكون لديك فريق لم يلعب لمدة 7 أيام، ويحصل على وقت أكبر للتعافي ثم تواجهه في الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد الإنجليزي".

وتابع "إذا نظرت إلى الأمر من أي زاوية، فهو ليس صحيحا. نحن نريد حماية اللاعبين".

وواصل "دعونا نحميهم ودعونا نفكر فيهم ونبذل كل ما في وسعنا لمنحهم أقصى قدر من الوقت حتى يتمكنوا من التعافي، واللعب بشكل جيد كل أسبوع".

أرسنال اعتلى قمة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ولفرهامبتون 2-0 يوم السبت.

فيما فاز مانشستر سيتي على منافسه تشيلسي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت.

وقال بيب لـBBC عقب المباراة: "من غير المقبول أن نلعب يوم السبت، هذا مستحيل، من أجل صحة اللاعبين هذا غير طبيعي".

وأضاف "لعبنا 120 دقيقة ضد ريال مدريد، أعرف أن هذا البلد مميز بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن من أجل صحة اللاعبين، لا أعرف كيف نجونا ضد تشيلسي".

وأكمل "لا أعتقد أن المطالبة بتأجيل المباراة ستأتي بنتيجة إيجابية، القوة الوحيدة التي أملكها هو الحديث هنا، وأتساءل لماذا لا نلعب يوم الأحد، لم يلعب تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري في منتصف الأسبوع مثلنا".

وتابع "أتذكر أنه قبل موسمين كان لدينا بروسيا دورتموند يوم الأربعاء وليفربول يوم السبت في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي، كانوا متقدمين بنتيجة 3-0 في الشوط الأول لقد دمرونا".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن نلعب كرة القدم، نحن نحب لعب كرة القدم ولكن هذا أمر مبالغ فيه، نحن ندافع عن لقبنا".

ولعب مانشستر سيتي ضد منافسه ريال مدريد الأربعاء الماضي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وخرج بركلات الترجيح.

ولذلك كان يريد جوارديولا أن يحصل على يوم راحة إضافي خاصة بعد لعب 120 دقيقة أمام الملكي.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي من أجل مواجهته في النهائي.

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