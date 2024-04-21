انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (1)-(3) ليفربول.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد ليفربول في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية

ق 74: نزول صلاح بدلا من جوتا

ق 72: جوووووووول الثالث من جوتا

ق 53: جووووووول جرافينبيرخ والثاني

ق 48: جووووول التعادل

ق 32: جوووووووول أرنولد والأول

انطلاق المباراة