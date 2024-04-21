انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (1)-(3) ليفربول.. فوز الأحمر
الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد ليفربول في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية
ق 74: نزول صلاح بدلا من جوتا
ق 72: جوووووووول الثالث من جوتا
ق 53: جووووووول جرافينبيرخ والثاني
ق 48: جووووول التعادل
ق 32: جوووووووول أرنولد والأول
انطلاق المباراة
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