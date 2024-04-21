تشكيل دريمز - أنتوي وعبد العزيز يقودان الهجوم ضد الزمالك

أعلن عبد الكريم زيتو مدرب مدرب دريمز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الزمالك.

ويلتقي دريمز مع الزمالك على استاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد تشكيل دريمز تواجد جون أنتوي وأجينيم بواتنج في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سولومون أجبيسي.

الدفاع:مكارثي أوفوري – عبدول جاليلو – إريك دانسو بواتنج.

الوسط: سليمان سوهيوني – جودفريد أتواهيني – إمانويل أجايي – ديريك أتا أجايي.

الهجوم: عبد العزيز عيسى – جون أنتوي – أجينيم بواتنج منساه.

الزمالك كان قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على مودرن فيوتشر، بينما تأهل دريمز على حساب استاد مالي.