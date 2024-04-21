تشكيل ليفربول - صلاح ونونيز وماك أليستر على مقاعد البدلاء أمام فولام

الأحد، 21 أبريل 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فولام وليفربول

في مغامرة جريئة قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول إبقاء محمد صلاح وداروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر على مقاعد البدلاء ضد فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في الخامسة والنصف مساء.

ودفع كلوب بالثلاثي الهجومي كودي جاكبو وديوجو جوتا ولويس دياز.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجل فان دايك - جاريل كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: هارفي إليوت - ريان جرافينبرخ - واتارو إندو

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو - ديوجو جوتا

لو نجح ليفربول في تحقيق الفوز سيرتقي للقمة بجوار أرسنال بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

محمد صلاح ليفربول
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