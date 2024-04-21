التشكيل - مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام كوفينتري

يبدأ إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام كوفينتري سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على كوفينتري في ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على تشيلسي في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

وبدأ تين هاج بالثلاثي أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلاند وماركوس راشفورد في الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز - سكوت مكتوميناي.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد