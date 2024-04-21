تياجو سيلفا: لقد اتخذت القرار حول مستقبلي مع تشيلسي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - تياجو سيلفا

ألمح تياجو سيلفا لاعب تيشلسي إلى أن مسيرته مع الزرق قد اقتربت من النهاية.

وينتهي تعاقد سيلفا صاحب الـ 39 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها جريدة ستاندرد:"ستعرفون قراري في الأيام المقبلة. لا أريد أن أقول أي شيء بعد توديع الكأس".

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وأضاف "أنا حزين بسبب النتيجة، لكن عاجلاً أم آجلاً، سأفصح عن قراري".

وتابع "لقد اتخذت القرار بالفعل، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإعلان عنه".

انضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021.

وواصل "أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي، ولكن يمكنك أن ترى هذا، كنت على استعداد للعب الوقت الإضافي أمام مانشستر سيتي لو ذهبت المباراة إليه".

وأتم الدولي البرازيلي "أستطيع أن أرى أن أمامي بعض السنوات لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم".

تشيلسي تياجو سيلفا
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