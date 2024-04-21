توتنام يعلن غياب أودوجي حتى نهاية الموسم
الأحد، 21 أبريل 2024 - 14:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام خضوع لاعبه ديستيني أودوجي لعملية جراحية في عضلات الفخذ الأيسر.
ينوما ديستيني أودوجي
النادي : توتنام هوتسبر
وكان أودوجي قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق في بداية الأسبوع الحالي.
وأشار توتنام إلى أن اللاعب سيغيب حتى نهاية الموسم وسيعود للانتظام مع الفريق بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.
إصابة أودوجي ستعني غيابه عن المشاركة مع منتخب إيطاليا في يورو 2024.
الظهير الأيسر صاحب الـ 21 عاما انضم لإيطاليا في بداية الموسم قادما من أودينيزي.
وشارك أودوجي في 30 مباراة خلال الموسم الحالي مع توتنام وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.
وكان توتنام قد أعلن في وقت سابق تمديد تعاقده مع أودوجي لمدة سبع سنوات حتى عام 2030.
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