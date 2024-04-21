رئيس الاتحاد الجزائري: لا توجد أي قضايا بيننا وجمال بلماضي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

شدد وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لم يرفع أي قضايا ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن إقالة بلماضي عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023، بعدها انتشرت تقارير تفيد بأن بلماضي هدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على كامل مستحقاته.

وقال صادي في تصريحات نشرها جريدة النهار الجزائرية: "لا توجد أي قضية متعلقة بجمال بلماضي".

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وأضاف "لم نتلق أي مراسلة بخصوص قضية من جمال بلماضي، ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

في فبراير الماضي، أفادت تقارير بأن بلماضي طالب بكل رواتبه الشهرية إلى نهاية عقده في ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

وجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفضه لمطالب بلماضي.

وتمسك بمنحه راتب 3 أشهر فقط كتعويض على أقصى تقدير.

وأقيل بلماضي بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

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جمال بلماضي الجزائر
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