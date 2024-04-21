مازيمبي: سيناريو الذهاب أمام الأهلي يشبه ما فعلناه ضد بترو أتليتكو.. ونستعيد الثنائي المصاب

رفض ألكسندر جوران المدرب العام لفريق مازيمبي اعتبار نتيجة الذهاب أمام الأهلي بمثابة الخسارة.

وتعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت بالكونغو.

وقال جوران عبر القناة الأولى: "لا اعتبر نتيجة مباراة الذهاب أمام الأهلي بمثابة الخسارة لنا".

وأوضح مدرب مازيمبي "هذا نفس الموقف الذي كنا به ضد بترو أتليتكو في ربع النهائي، إذ تعادلنا بنفس النتيجة ولكن سجلنا في لواندا وتأهلنا".

وتابع "الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد ولكن افتقدنا للمسة الأخيرة أمام المرمى بعدما سنحت لنا الكثير من الفرص".

وكشف مدرب مازيمبي "وسام أبو علي أكثر لاعب لفت نظري من الأهلي، قام بمراوغات متعبة جدا وأرهق مدافعينا وتمكن من إخراج الأهلي من الوضع الدفاعي".

وأضاف "استراتيجيتنا في الإياب هي اللعب دون ضغوطات وخلق الفرص من أجل التسجيل بالقاهرة كما فعلنا أمام بترو أتليتكو".

وشدد جوران "سنهاجم الأهلي في القاهرة ولسنا من الفرق المهيئة للتراجع واستقبال الهدف، وأثق في قدرتنا بالتسجيل بالقاهرة".

واختتم جوران تصريحاته "فريقنا سيكون كاملا بمواجهة الإياب إذ نستعيد الثنائي المصاب شيخ فوفانا وكيفين مونديكو".

وكان الأهلي قد تعادل مع مازيمبي سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويستضيف الأهلي فرق مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في تمام التاسعة من مساء الجمعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق رقم قياسي بالوصول إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة آخرها نسخة العام الماضي.

وحصد الأهلي لقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع نسخ والتي وصل إلى النهائي فيهم جميعا.

وشهدت مواجهة الذهاب مشاركة محمود متولي لأول مرة بقميص الأهلي بعد غياب 327 عندما حل بديلا لأحمد كوكا.

وعادل مارسيل كولر برصيد 19 مباراة (13 فوز و6 تعادل) سلسلة مانويل جوزيه كأطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ افتتاح ملعب مازيمبي الجديد في 2009 يخرج فريق مصري بدون استقبال أهداف.

وفي 6 مباريات سابقة لم ينتصر أي فريق مصري على مازيمبي بملعبه ولم يسجل أهدافا.

ووصل مصطفى شوبير لـ 6 مباريات من 6 دون استقبال أهدافا وأصبح أكثر حارس تصديا لفرص الخصم برصيد 27 تصدي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.