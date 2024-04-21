موكوينا: تفوق الترجي فنيا؟ هل أنتم سعداء بركن الحافلة على ملعبكم

شن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز هجوما على الصحفيين عقب الخسارة أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي قد تغلب على صنداونز بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد رادس.

ورفض موكوينا رأي الصحفيين بتفوق الترجي فنيا مشددا أن صنداونز خلق فرص أكثر.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز بالمؤتمر الصحفي: "لا أوافقكم الرأي بأن الترجي تفوق علينا من الناحية التكتيكية، لا أوافق تماما على ذلك".

وتابع "في كرة القدم هناك شيئان مهمان جدا خلال الـ 90 دقيقة، كم عدد الفرص التي تخلقها ومن هو الأكثر خلقا، صنداونز خلق المزيد من الفرص فكيف يمكنك القول أن الترجي كان أفضل؟".

وشدد موكوينا في تصريحاته للصحفيين التونسيين: "كم مرة رأيتم الترجي يوقف الحافلة بهذه الطريقة على ملعبه، وهل أنتم سعداء برؤية أحد أكبر أنديتكم يلعب بهذه الطريقة ضد صنداونز؟".

واختتم موكوينا تصريحاته "الترجي استقبل فرصا أكثر من صنداونز، كيف تدافع جيدا إذا استقبلت فرصا أكثر من المنافس؟ ربما يكون هناك منظور مختلف للطريقة التي أحلل بها كرة القدم".

ويستضيف صنداونز فريق الترجي مساء الجمعة المقبل لخوض منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان طرفا نصف النهائي الآخر، الأهلي ومازيمبي قد تعادلا سلبيا بدون أهداف.