ألكسندر أرنولد: منحنا سيتي الأفضلية في صراع اللقب.. لا يوجد ما يوقفهم ولكن 

الأحد، 21 أبريل 2024 - 12:40

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بأن فريقه منح منافسه مانشستر سيتي الأفضلية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي.

تركت هزيمة ليفربول وأرسنال في الجولة الماضية مانشستر سيتي في الصدارة بفارق نقطتين، إذا تساوى الجميع في عدد المباريات.

وقال ألكسندر أرنولد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "منح مانشستر سيتي الأفضلية في الجدول قبل ست مباريات متبقية يعني منحهم اللقب على ما أعتقد".

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وأضاف "كل ما يمكننا فعله هو أن نكون في وضع يسمح لنا بالاستفادة من تعثرهم المحتمل، ونأمل أن نرفع فارق الأهداف الخاص بنا في البطولة".

وتابع "عندما تخسر تلك النقاط، فإنك تمنحهم اليد العليا وهذا أمر صعب لأنهم لا يرمشون حقًا في تلك اللحظات".

وأكمل "لا يبدو أنهم معرضون للخطر، ولا يبدو أنهم سيخسرون النقاط، إنهم مثل ماكينة تعمل جيدا، ولا يوجد ما يوقفها".

وأتم الدولي الإنجليزي "لكن أي شيء يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز".

أرسنال انتصر على ولفرهامبتون يوم السبت وارتقى للصدارة، ويمكن لليفربول أن يلحق به لو فاز على فولام يوم الأحد.

بينما تأجلت مباراة سيتي ضد توتنام بسبب لعب الفريق السماوي مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

ليفربول مانشستر سيتي ترينت ألكسندر أرنولد
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