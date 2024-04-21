كاف يكشف لـ في الجول سبب سوء تصوير مباراة الأهلي مع مازيمبي.. وجديد أزمة نهضة بركان

الأحد، 21 أبريل 2024 - 01:03

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - مازيمبي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسباب سوء تصوير مباراة الأهلي أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالفعل لم يتم الإفراج عن جميع معدات نقل المباراة في الجمارك الكونغولية، وهو الأمر نفسه الذي حدث في الدوري الإفريقي، وبسببه تم نقل مباراة مازيمبي والترجي لتنزانيا".

وأوضح "ما جعل إقامة مباراة مازيمبي والاهلي تتم في موعدها هو الإفراج عن بعض الكاميرات وأيضا معدات تقنية الفيديو لذلك أصبحت المباراة جاهزة للانطلاق".

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وتابع "بخلاف نقص بعض المعدات، هناك أزمة فعلية في ستاد مازيمبي وهي عدم توافر أماكن جيدة مجهزة لنقل المباريات، وتصميم الملعب لا يوفر زوايا تصوير جيدة، وهو ما سيتم إرفاقه لنادي مازيمبي في الفترة المقبلة لتعديله سواء في حالة صعود النادي للمباراة النهائية أو في الموسم المقبل".

وأكمل المصدر "كذلك قمنا بتوجيه خطابا للاتحاد الكونغولي للتأكيد على رفض ما حدث من منع دخول المعدات، حتى لا يتكرر الأمر للمرة الثالثة".

أما بخصوص أزمة نهضة بركان المغربي في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري قال: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

واختتم "مع شرعية هذه القمصان لابد أن يتم الإفراج عنها سريعا حتى لا يتعرض اتحاد العاصمة لعقوبات".

ماذا حدث؟

شبت أزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية بسبب احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

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وأكمل التقرير إلى أن كاف سيتواصل مع مسؤولي الاتحاد الجزائري من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق المغربي إلى الجزائر.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

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وشدد "كاف وافق على قمصان الفريق، وهي أقمصة رسمية نلعب بها جميع المباريات، لم نفهم المغزى من هذا القرار الذي أثر على معنويات أفراد البعثة، في وقت يحتاج اللاعبون لاستعداد ذهبي وبدني جيد لمباراة مصيرية".

وأكمل "طلبوا منا تغيير الأقمصة وهذا أمر غير منطقي، وأحيانا إخفاء خريطة بلدنا الذي يبقى أهم من كرة القدم، وهذا أيضا غير معقول ولا مقبول، كاف يجب أن يحسم في هذا الأمر".

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي مازيمبي نهضة بركان اتحاد العاصمة
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