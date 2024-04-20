الحسم في بريتوريا لتحديد المتأهل لنهائي إفريقيا.. الترجي يهزم صنداونز بهدف برازيلي

السبت، 20 أبريل 2024 - 23:19

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

وضع الترجي التونسي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ماميلودي صنداونز بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي في رادس.

وتصدت العارضة لمحاولة خطيرة على مرمى الترجي من لوكاس كوستا في الدقيقة 17.

فيما أنقذ ديفين لونجا مرمى صنداونز من هدف محقق على الخط في الدقيقة 38.

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وأخيرا أتى الهدف الوحيد في الدقيقة 40 بتسديدة من يان ساسي ارتطمت بيد الحارس في الانفراد، ثم عادت إليه ليحولها في المرمى الخالي بصعوبة.

وكاد الترجي يفقد تقدمه في الدقيقة 85 بتسديدة من موتوبي مفالا، تألق الحارس أمان الله مميش في التصدي لها.

الفوز قرب الترجي من النهائي الأول له في المسابقة منذ تتويجه باللقب عام 2019.

بينما يسعى صنداونز للتواجد في النهائي الأول له منذ فوزه بالمسابقة عام 2016.

على الجانب الآخر تعادل الأهلي حامل اللقب مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في ذهاب نصف النهائي.

الترجي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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