بوتشيتينو: أتيحت لنا العديد من الفرص ولم نسجل ضد سيتي

يرى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه كان من الممكن أن يحقق الفوز على مانشستر سيتي ولكن اللاعبين أهدروا الكثير من الفرص.

وخسر تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف دون رد.

وقال بوتشينيو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "استقبلنا هدفا في لحظة لا يجب أن تهتز فيها شباكنا، لم نكن قادرين على اللعب بشكل حاسم أمام المرمى، أتيحت لنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل".

وأضاف "أعتقد أننا كنا أفضل قليلا في المباراة وكنا نستحق المزيد، لكن الأمر لا يتعلق بماذا نستحق ولكن باللعب بشكل حاسم ونحن لم نكن كذلك اليوم".

وواصل "سجلنا 6 أهداف يوم الإثنين الماضي لكن اليوم لم نكن قادرين على التسجيل حتى مع حصولنا على المزيد من الفرص الواضحة".

وأكمل "كنا نلعب اليوم مع فريق جيد جدا ولم يكن الأمر سهلا، نتطلع إلى الأمام ونريد البناء وفي بعض الأحيان يكون لديك هذا النوع من المباريات في مشوارك والشيء المهم هو الاستفادة منها".

وأتم تصريحاته "التركيز الآن ينصب على مباراة يوم الثلاثاء المقبل، ليس هناك الكثير من الوقت للتعافي ونحن بحاجة للفوز للاقتراب من مراكز المشاركة في بطولات أوروبا".