خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الصعوبات التي واجهها الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو في تصريحاته لصفحة الأهلي: "التحضير للمباراة كان صعبا. لأول مرة في مسيرتي الكروية يستمر الاجتماع الفني قبل مباراة ما لمدة ساعتين ونصف حتى يتم تنفيذ طلباتنا".

وأضاف "الآن اختلف شكل المضايقات عن الماضي، وهذا ليس وقت سردها والحمد لله على النتيجة المرضية التي يمكننا العمل عليها في القاهرة".

وأكمل "نتحدث مع اللاعبين وننقل لهم خبراتنا، واللاعبون الحاليون لديهم ذاكرة مباريات صعبة ويعرفوا كيف ينجحوا في الخروج بأفضل شيء ممكن".

وأوضح "اللاعبون في قمة تركيزهم ويعرفون أن المباراة لم تنتهِ بعد والشوط الثاني في مصر أهم، ونتمنى أن تملأ الجماهير الاستاد".

واختتم "نتمنى أن نحظى بالسعة الكاملة في الاستاد ونلعب مباراة جيدة، لأن مازيمبي فريق يجيد التسجيل خارج أرضه ولدينا الحذر من ذلك".

وعادل مارسيل كولر برصيد 19 مباراة (13 فوز و6 تعادل) سلسلة مانويل جوزيه كأطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ افتتاح ملعب مازيمبي الجديد في 2009 يخرج فريق مصري بدون استقبال أهداف.

وفي 6 مباريات سابقة لم ينتصر أي فريق مصري على مازيمبي بملعبه ولم يسجل أهدافا.

ووصل مصطفى شوبير لـ 6 مباريات من 6 دون استقبال أهدافا وأصبح أكثر حارس تصديا لفرص الخصم برصيد 27 تصدي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.