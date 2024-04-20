بعد أزمة خريطة المغرب.. دعم جزائري لـ اتحاد العاصمة ومساندة مغربية إلى نهضة بركان

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي مساندته لنظيره نهضة بركان بعد الاحتجاز في مطار الجزائر.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي ستجمعهما في دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأحد المقبل.

وجاء بيان الجيش الملكي كالتالي:

نادي الجيش الملكي بجميع مكوناته يساند ويتضامن مع نادي نهضة بركان جراء ما تعرض له على هامش مشاركته القارية.

وعلى الجانب الآخر دعم نادي مولودية الجزائر نظيره اتحاد العاصمة في بيان رسمي.

وجاء البيان على النحو التالي:

يعلن نادي مولودية الجزائر وعميد الأندية الجزائرية عن مساندته المطلقة للنادي الجار اتحاد العاصمة المقبل على خوض غمار ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وذلك على خلفية المحاولات البائسة للزج به في متاهات سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف النبيلة للرياضة.

كما تشجب إدارة "العميد" الممارسات التي حاول نادي نهضة بركان اللجوء إليها فور وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، من خلال استخدام شعارات سياسية على قميص الفريق لخوض منافسة قارية رسمية، وهو ما يتنافى مع لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وكذا الإتحاد الدولي "الفيفا".

ومن هذا المنطلق يؤكد نادي مولودية الجزائر مساندته المطلقة لنادي اتحاد العاصمة ممثل الجزائر في هذا المحفل القاري وندعمه لتحقيق الفوز، كما يدعم "العميد" كل قرار يحمي مبادئ الرياضة السامية والنبيلة.

ماذا حدث؟

بحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وأشار تقرير موقع le360 المغربي إلى أن مسؤولي نهضة بركان انسحبوا من الاجتماع الفني الذي جرى مع ممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي كاف بعد اقتحام رجال الأمن الجزائري للقاعة.

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي في وقت سابق الحصول على ضمانات من السلطات الجزائرية بالإفراج عن قمصان نهضة بركان خلال الساعات المقبلة.

وحصل فريق نهضة بركان على وعد من كاف بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "حصلنا على ضمانات من السلطات الجزائرية بالافراج عن قمصان فريق نهضة بركان خلال الساعات المقبلة".

وأضاف "بعثة الفريق المغربي متواجدة حاليا في فندق الإقامة وننتظر وصول جميع المعدات التي تخص الفريق اليوم من مطار هواري بومدين".

وأتم "نتابع عن كثب ما يحدث ونسعى لحل الأزمة في أقرب وقت".

وكشف موقع "هسبورت" المغربي في وقت سابق أن "بعثة نهضة بركان تغادر مطار هواري بومدين في الجزائر بعد 10 ساعات عقب وعد كاف لهم بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت".

وأوضح التقرير أن مسؤولي نهضة بركان أخبروا كاف بعدم خوض المباراة إذا لم يحصلوا على قمصانهم.