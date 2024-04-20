مؤتمر لاعب دريمز: سنلعب من أجل الفوز فقط على الزمالك

السبت، 20 أبريل 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

دريمز

شدد سولومن أجباسي لاعب دريمز الغاني أن فريقه يلعب فقط من أجل الفوز ضد أي منافس وذلك قبل مباراة الزمالك.

ويلعب دريمز ضد الزمالك غدا الأحد، في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال أجباسي خلال المؤتمر الصحفي: "فريقي يلعب كل مباراة من أجل الفوز فقط ضد أي منافس".

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وأضاف "دريمز فريق حديث، لكن الجميع أصبح يعرفه بفضل ما يقدمه في البطولة حتى الآن".

وأتم "الزمالك فريق كبير والمباراة صعبة، لكن نتطلع إلى تحقيق الفوز فقط".

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ووصل الزمالك إلى هذا الدور بعد تخطي مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن يواجه اتحاد العاصمة الجزائري منافسه نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي البطولة الأحد المقبل في الجزائر.

الزمالك دريمز الكونفدرالية سولومن أجباسي
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