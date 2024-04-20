مدرب دريمز: غياب زيزو ليست مشكلتي.. ولا أجد نقاط ضعف في الزمالك

السبت، 20 أبريل 2024 - 18:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

جون أنتوي - دريمز الغاني

يرى عبد الكريم زيتو المدير الفني لـ دريمز الغاني أن فريقه يعتبر مفاجأة بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويلعب دريمز ضد الزمالك غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال عبد الكريم زيتو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك يعرف كل شيء عنا ونحن فريق تأسس حديثا منذ 15 سنة، واللعب أمام الزمالك صعباً والفوز في اللقاء ليس مستحيلاً".

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وأضاف "حضور 50 ألف مشجع في لقاء الغد عدد كبير، ولكن المباراة ستكون بين 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، وسبق لي عندما كنت في كوتوكو واجهت الأهلي في حضور جماهيري كبير وقتها".

وفيما يخص غياب زيزو عن الزمالك قال: "كل مدرب يتعرض للغيابات، وهذه مشكلة الزمالك وليست مشكلتي".

وأكمل "جون أنطوي سبق له خوض تجارب احتراف في مصر ويمتلك خبرات وننتظر ما سيقدمه للفريق في مباراة الغد".

وأوضح "فريقي استعاد بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإيقاف في مباراة الملعب المالي والصفوف أصبحت مكتملة الآن، وفوز الزمالك مؤخراً أمام الأهلي لا يعطي الأبيض الأفضلية في لقاء الغد".

وشدد: "نتطلع لإعادة أمجاد الكرة الغانية في الفترة الحالية".

وواصل "كل مباراة لها حسابات خاصة ونحترم الزمالك كثيرا، ولا أجد نقاط ضعف في الزمالك وكل مباراة لها استراتيجية معينة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

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