قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. وتواجد كارباخال لمواجهة برشلونة

السبت، 20 أبريل 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

احتفال ريال مدريد بالتأهل ضد مانشستر سيتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة أوريلين تشواميني بعد غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب الإيقاف، ويتواجد بالقائمة داني كارباخال على الرغم من تعرضه للإصابة بنفس المباراة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – ماريو دي ليوس.

الدفاع: داني كارباخال – إدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولير.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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