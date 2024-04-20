مؤتمر كولر: أريد الفوز والتسجيل في كل مباراة ولكن.. وهذا رأيي في أداء شوبير

السبت، 20 أبريل 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - مدرب الأهلي

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي رضاه عن أداء الفريق بعد التعادل مع مازيمبي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية والطقس كان حارًا للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "اللاعبون فعلوا كل شيء وكانت هناك فرص للفريقين، وأي منهما كان يمكنه الفوز".

وأوضح "نعرف من قبل المباراة أنها ستكون ذهابا وإيابا. لا يوجد فريق سجل اليوم وبالتالي سيكون الحسم في القاهرة. لا شيء حُسم بنتيجة اليوم".

وأكمل "دائما ما نريد الفوز والتسجيل في كل مباراة، ولكني كمدرب أعرف أن ذلك لن يكون ممكنا دائما".

وتابع كولر "وبالتالي يجب أن نستعد جيدا وأن نستريح من إرهاق هذه المباراة للتسجيل والتأهل للنهائي من مباراة الإياب".

وواصل "حارس المرمى وظيفته أن يمنع تلقينا للأهداف واليوم أدى عملا رائعا للغاية. بالنسبة للمهاجمين أتتنا فرص كثيرة خطيرة وأضاعوها وأتمنى أن يعوضوا ذلك في مباراة الإياب".

واختتم "سنبدأ إعادة مشاهدة المباراة في الطائرة لاستخراج النقاط الإيجابية والسلبية ثم أتحدث مع الفريق عنها، كما نشاهد مباريات أخرى لمازيمبي ونحللها".

وعادل مارسيل كولر برصيد 19 مباراة (13 فوز و6 تعادل) سلسلة مانويل جوزيه كأطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ افتتاح ملعب مازيمبي الجديد في 2009 يخرج فريق مصري بدون استقبال أهداف.

وفي 6 مباريات سابقة لم ينتصر أي فريق مصري على مازيمبي بملعبه ولم يسجل أهدافا.

ووصل مصطفى شوبير لـ 6 مباريات من 6 دون استقبال أهدافا وأصبح أكثر حارس تصديا لفرص الخصم برصيد 27 تصدي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

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