مؤتمر عبد المجيد: الجهاز الفني منحني الثقة.. أغلقنا ملف مباراة الأهلي

شدد حسام عبد المجيد لاعب الزمالك على أن مساعدة الفريق على تجنب استقبال الأهداف أهم من مساهمته في التسجيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني غدا الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد المجيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتلزم بتعليمات المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية والجهاز الفني منحني الثقة قبل المباراة وسأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل صورة".

وتابع "الجماهير تدعم الفريق باستمرار وهي اللاعب رقم 12 ونتطلق لتحقيق الفوز لإسعادهم".

وأضاف "أغلقنا مباراة الأهلي ونركز حاليا على مواجهة دريمز من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة".

وأتم "عدم مساعدتي الفريق بتسجيل الأهداف خلال الفترة الأخيرة يرجع لعدم التوفيق ولكن الأهم عدم استقبال الزمالك للأهداف".

وكان الزمالك قد وصل لنصف النهائي على حساب مودرن فيوتشر، بينما وصل دريمز على حساب الملعب المالي.