الكونفدرالية - الزمالك يستبعد زيزو من قائمة مباراة دريمز.. ويكشف السبب والبديل

السبت، 20 أبريل 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

مران الزمالك - أحمد سيد زيزو

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق: "أاللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية".

وأوضح "تم الاتفاق على استبعاد زيزو من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء".

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وقرر الجهاز الفني للزمالك استدعاء محمد صلاح زكي لقائمة الأبيض لخوض اللقاء بعد قرار استبعاد زيزو من القائمة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام المباراة في السادسة مساء الغد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وتعرض زيزو للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة القمة أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري.

وأقيمت المباراة يوم الإثنين 15 أبريل وانتهت بفوز الزمالك 2-1.

الزمالك الكونفدرالية أحمد سيد زيزو
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