دوري أبطال إفريقيا - كولر يعادل رقم جوزيه القياسي مع الأهلي.. ومباراة تفصله عن الترجي

عادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال إفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

وفرض الأهلي التعادل السلبي على مازيمبي في لوبومباشي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

















































































ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.

وسيلتقي الأهلي في الإياب يوم الجمعة المقبل مع مازيمبي وحال فاز أو تعادل سيعادل كولر رقم الترجي القياسي برصيد 20 مباراة دون خسارة.

والتي ربما يكسرها حال التأهل للمباراة النهائي في دوري الأبطال.

ويتنافس الترجي التونسي مع صنداونز الجنوب إفريقي على بطاقة التأهل للنسخة الحالية من دوري الأبطال.