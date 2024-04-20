مؤتمر جوميز: زيزو قد لا يشارك ضد دريمز.. وأفضل خوض مباراة الذهاب على ملعبنا

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق قد لا يشارك ضد دريمز بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني غدا الأحد في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نواجه فريق قوي فنيا وبدنيا وعليا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في مباراة الغد وأتوقع أن يلعب المنافس بنفس الطريقة التي اعتاد عليها وستكون مباراة صعبة".

وواصل "الزماك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط ضعف المنافس واستغلال كافة الفرص التي ستسنح للفريق".

وتابع "من الأفضل أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، نفتقد عمر جابر وأحمد فتوح ولكن سنبدأ المباراة بـ 11 لاعبا وننظر حاليا للمجموعة الموجودة في كل المراكز".

وأكمل "أغلقنا ملف مباراة القمة وفي كرة القدم يجب أن ننظر للمباراة المقبلة لأنها مهمة ومباراة الأهلي بالنسبة لنا أصحبت جزء من الماضي وأمامنا تحدي قوي حاليا".

وأضاف "جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير ولا بد أن نقاتل في كل مباراة لتحقيق الفوز وإذا فكر الزمالك في أفضليته على دريمز قبل المباراة قد يخسر وعلينا احترام المنافس لأنه قوي".

واستمر "هناك لاعبان من الذين شاركوا في مباراة الأهلي لن يتواجدان معنا ضد دريمز ولكن تركيزي حاليا مع المجموعة المتاحة ويجب دعمها".

وعن حالة أحمد سيد زيزو قال: "زيزو لاعب شجاع رغم شعوره بآلام في الكاحل وقد لا يشارك في المباراة بسبب ذلك وإن لم يستطع اللحاق بالمباراة أتمنى أن يعود سريعا".

وكشف "أحمد فتوح تعرض للإصابة في مباراة الأهلي وكان يرغب في مواصلة اللقاء ولكن إصابته خفيفة وهو خارج مباراة الغد وسيعود سريعا لصفوفنا".

وشدد "دريمز فريق جيد جدا في إنهاء الهجمة ودرسناه بصورة جيدة وتم تجهيز لاعبي الفريق للحد من خطورتهم ونتطلع لتحقيق نتيجة تجع مهمة الفريق أسهل في مباراة الإياب".

وأتم "أحب الطريقة التي لعب بها ترافيس موتيابا واللاعب حصل على الفرصة مع الفريق وأثبت نفسه وإذا احتاجه الفريق بمباراة الغد سيكون متاحا".

وكان الزمالك قد وصل لنصف النهائي على حساب مودرن فيوتشر، بينما وصل دريمز على حساب الملعب المالي.