بعد 327 يوما.. محمود متولي يعود للمشاركة بقميص الأهلي أمام مازيمبي

السبت، 20 أبريل 2024 - 16:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - محمود متولي

شارك محمود متولي لأول مرة الموسم الجاري بقميص الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في مدينة لوبومباشي في لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي.

وشارك متولي في بداية الشوط الثاني كبديل لأحمد نبيل "كوكا" الذي خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي خبر في الجول - إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة محمود متولي ومدة العلاج محمود متولي: الأهلي ساندني كثيرا.. وجددت عقدي بدون تفكير

ولم يخض المدافع أي مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي، وكان قريبا من الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعود آخر مشاركة لمتولي بقميص الأهلي في شهر مايو 2023 عندما شارك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الموسم الماضي.

وخاض اللاعب البالغ 31 عاما، 55 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج متولي مع الأهلي بـ 9 ألقاب بواقع، 2 دوري مصري و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - كولر يعادل رقم جوزيه القياسي مع الأهلي.. ومباراة تفصله عن الترجي مؤتمر جوميز: زيزو قد لا يشارك ضد دريمز.. وأفضل خوض مباراة الذهاب على ملعبنا دوري أبطال إفريقيا - الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على مازيمبي انتهت أبطال إفريقيا - مازيمبي (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي مصدر من كاف لـ في الجول: حصلنا على ضمانات من سلطات الجزائر بإنهاء أزمة نهضة بركان تشكيل مازيمبي - خماسي في الدفاع ضد الأهلي تشكيل الأهلي - وسام وعبد القادر في الهجوم.. وأكرم يقود الوسط ضد مازيمبي بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - كولر يعادل رقم جوزيه القياسي مع الأهلي.. ومباراة تفصله عن الترجي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر جوميز: زيزو قد لا يشارك ضد دريمز.. وأفضل خوض مباراة الذهاب على ملعبنا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على مازيمبي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) رين.. بداية المباراة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 327 يوما.. محمود متولي يعود للمشاركة بقميص الأهلي أمام مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
آس: ألونسو يدخل حسابات سيتي لخلافة جوارديولا ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال إفريقيا - مازيمبي (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين