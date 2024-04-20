بعد 327 يوما.. محمود متولي يعود للمشاركة بقميص الأهلي أمام مازيمبي

شارك محمود متولي لأول مرة الموسم الجاري بقميص الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في مدينة لوبومباشي في لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي.

وشارك متولي في بداية الشوط الثاني كبديل لأحمد نبيل "كوكا" الذي خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ولم يخض المدافع أي مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي، وكان قريبا من الرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.



















































وتعود آخر مشاركة لمتولي بقميص الأهلي في شهر مايو 2023 عندما شارك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الموسم الماضي.

وخاض اللاعب البالغ 31 عاما، 55 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج متولي مع الأهلي بـ 9 ألقاب بواقع، 2 دوري مصري و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.