مصدر من كاف لـ في الجول: حصلنا على ضمانات من سلطات الجزائر بإنهاء أزمة نهضة بركان

السبت، 20 أبريل 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي الحصول على ضمانات من السلطات الجزائرية بالإفراج عن قمصان نهضة بركان خلال الساعات المقبلة.

وحصل فريق نهضة بركان على وعد من كاف بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "حصلنا على ضمانات من السلطات الجزائرية بالافراج عن قمصان فريق نهضة بركان خلال الساعات المقبلة".

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وأضاف "بعثة الفريق المغربي متواجدة حاليا في فندق الإقامة وننتظر وصول جميع المعدات التي تخص الفريق اليوم من مطار هواري بومدين".

وأتم "نتابع عن كثب ما يحدث ونسعى لحل الأزمة في أقرب وقت".

وكشف موقع "هسبورت" المغربي في وقت سابق أن "بعثة نهضة بركان تغادر مطار هواري بومدين في الجزائر بعد 10 ساعات عقب وعد كاف لهم بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت".

وأوضح التقرير أن مسؤولي نهضة بركان أخبروا كاف بعدم خوض المباراة إذا لم يحصلوا على قمصانهم.

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

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ماذا حدث؟

بحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وأشار تقرير موقع le360 المغربي إلى أن مسؤولي نهضة بركان انسحبوا من الاجتماع الفني الذي جرى مع ممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي كاف بعد اقتحام رجال الأمن الجزائري للقاعة.

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

الكونفدرالية كاف اتحاد العاصمة نهضة بركان
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