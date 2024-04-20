بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية

السبت، 20 أبريل 2024 - 11:48

كتب : FilGoal

وصول بعثة الأهلي إلى لوبومباشي لمواجهة مازيمبي

حدد الأهلي موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية عقب مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي على ملعب لوبومباشي في الثالثة عصرا، اليوم السبت.

ووفقا لموقع النادي الرسمي ستتوجه بعثة الأهلي من ملعب مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من المباراة، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.

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وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً لحسم المتأهل للنهائي.

وتتراوح أسعار التذاكر من 75 جنيها إلى 1000 جنيه.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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